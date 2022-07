Viis ebatavalist viisi, kuidas teenida raha internetis

Samas on ka inimesi, kes põhitööl ei käigi, vaid teenivad raha internetis endale meelepäraste tegevustega ja on läbi selle ise enda aja peremehed. Toome sinuni mõned ebatavalised viisid, kuidas internetis raha teenida, mille peale sa võib-olla seni veel tulnud ei ole, aga ehk tasub proovimist!

Kindlasti ei sobi iga asi päris igaühele, aga on mitmeid võimalusi, kuidas meelepärane tegevus muuta hoopiski lisarahaks.

Paku oma teenuseid online’is

See ei ole küll väga ebatavaline viis internetis raha teenimiseks, aga kindlasti väärt kaalumist. On mitmeid veebilehti, kus saab pakkuda enda teenuseid, näiteks Upwork, Fiverr ja Freelancer.com.

Kui sul on oskused, nagu näiteks kujundamine, programmeerimine, kirjutamine, tõlkimine, turundus, andmesisestus, on need just sellised teenused, mida paljud sooviksid tellida vabakutseliste käest.

Paljud inimesed tegutsevadki vaid vabakutselistena ning mida rohkem kvaliteetset tööd teed, seda parema maine endale üles ehitad ja seda rohkem sinult töid tellitakse!

Täida küsitlusi

Internetis küsitluste täitmine on jõukohane küll pea kõigile. Kui sul on pisut vaba aega, ava mõned küsitlused, täida need ära ja nii saabki hõlpsalt teenida lisaraha ilma suurema vaevata.

Siiski, kuna tegu on väga lihtsa tööga, ei tasu ka loota, et sellega päris ära elab. Tihti pakutakse vastamiste eest tasuks ka vaid kinkekaarte. Küll aga on see hea viis teenida pisut lisa!

Mõned populaarsemad lehed on näiteks Mobrog, Swagbucks ja Survey Junkie.

Blogi või hakka mõne sotsiaalmeediaplatvormi mõjuisikuks

Mõjuisikud hakkavad internetis aina enam võimust võtma ja parimad neist teenivad väga suuri rahasummasid.

Üks viis on näiteks blogimine, kus raha võivad sisse tuua affiliate-lingid. See tähendab, et paned oma blogisse kellegi lingi ja kui ta saab sinu kaudu liiklust, maksab ta sulle. Müüa saab ka reklaampostitusi või teha muul moel koostööd erinevate firmadega.