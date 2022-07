Neli toitu, mida randa kohale tellida

Kui vanasti ei jäänud muud üle, kui oodata tšeburekkide müüja saabumist, siis tänapäeval toob Wolt sulle ka randa kohale kõik, mida sa vähegi oskad soovida. Et sinu valikut kiirendada, toome sulle välja neli toitu, mis tasub randa tellida, ja põhjendame ka ära, miks me just nii arvame.

1. Poke bowl

Kui sa tulid randa selleks, et olla aktiivne, siis on poke bowl suurepärane kõhutäis, sest pärast seda ei taba sind raskekujuline toidukooma, mis mõneks ajaks keha halastamatult rätikule aheldab. Kõikvõimalikud palli- ja seltskonnamängud sobivad seega selle kerge, kuid toitva ning tervisliku valikuga äärmiselt hästi kokku. Lisaks sellele – kui sul vähegi osavust on, siis ilmselt õnnestub sul oma kauss tühjendada nii, et sinu põske teragi liiva ei jõua. Siiski, poke tasub süüa lõpuni pigem ühe korraga, sest päikese käes ta ilmselt paremaks ei lähe, kui sulle just kuumad kausid ei meeldi.

2. Burger

Päikese käes möllates ja lainetes hullates hakkab keha kiirelt higistama ning kalorid põlevad kiiresti nagu kuivanud heinakuhjad. Et kuidagi seda suurt kalorikulu kehale heastada, ei pruugi üks mahlane burger (või miks mitte kaks) sugugi paha idee olla. Tasub aga ajastada oma toidukord nii, et sa pärast seda liiga suurt aktiivsust nõudvaid tegevusi sooritama ei pea, vaid võid endale lubada ühe mõnusa uinaku Eestimaa soojendava päikese all. Burgeri eluiga ei ole küll igavene, kuid vähemalt ei ole vaja muretseda, et ta päikese käes külmaks läheb.

3. Pitsa

Pitsa suurimad eelised on, et see on jagamiseks loodud ja üks kõige mugavamini transporditav toit, mis üldse kunagi loodud on. Seega kui oled rannas seltskonnaga, on pitsa äärmiselt kiire ja lihtne valik, mis on paindlik ka kõikvõimalike erisoovide osas. Pea aga meeles, et liiv pitsa peal pitsat ennast paremaks ei tee, seega tasub karpidega ettevaatlikult ümber käia, kui soovid midagi head ka pärastiseks jätta. Hea uudis on aga see, et isegi kui pitsa mõnda aega seisab, ei tohiks temaga midagi hullu juhtuda.

4. Külmad joogid