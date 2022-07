Ülevaade: vaata, kuidas jaotuvad ministrikohad tulevases valitsuses

Reformierakond jätkab peaministriparteina. Lisaks tulevad sealt ka kaitseminister, rahandusminister, sotsiaalkaitseminister ja maaeluminister.

Ametlikult pole ükski erakond välja öelnud nimesid, kes neid siis valitsuses esindama hakkavad. Küll on aga kõrvalt selge, et peaministrina jätkab Reformierakonna juht Kaja Kallas. Ta märkis meediale läkitatud teates, et tema jaoks on tähtis, et kõik kolm koalitsioonipartnerit oleksid saadud positsioonidega rahul. „Selle me laias laastus saavutasime.“

Vaadates neile jäävaid ametikohti, võiks nad jätkata osade seniste ministritega. Täpsemalt Keit-Pentus Rosimannus (rahandusminister), Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Kalle Laanet (kaitseminister) ja Urmas Kruuse (maaeluminister). Maris Lauri (justiitsminister), Andres Sutt (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister) ja Liina Kersna (haridus- ja teadusminister) oleks ametist priid. Viimase puhul oleks see nii ehk naa loogiline - seoses kriminaalmenetlusega teatas ta mõne aja eest tagasiastumisest.

Isamaa võtab valitsuses enda kanda välisministri, haridus- ja teadusministri, justiitsministri, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ja riigihaldusministri portfellid.

Seeder: tülli osapooled ei läinud

Eile õhtul kohtusid Kaja Kallas, Lauri Läänemets (SDE) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa) Viljandis. Arutelud kestsid hiliste õhtutundideni. „Nagu võiski arvata, oli pingeline, aga tülli osapooled ei läinud. Lõpplahendus on selline tasakaalus lahendus,“ ütles Seeder Delfile kohtade jaotuse osas.

Isamaa saab ühtlasi ka riigikogu I aseesimehe koha. Kas Seeder üldse kibeleb valitsusse või jätkab pigem riigikogus, olles ühtlasi aseesimees? Ta sõnas, et ei oska sellele hetkel vastatagi ning kohad pole partei sees paika pandud. Ta rääkis, et erakonna eestseisus ja volikogu on käesoleval neljapäeval, mille järel avalikustatakse, kes ikkagi hakkavad uude valitsusse kuuluma.