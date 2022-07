Isamaa avalikustas, mis ministriportfellid nad uues valitsuses saavad

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul näitab portfellide jaotus loodavas koalitsioonis head tasakaalu. „Loodav koalitsioon on seadnud ambitsioonikad eesmärgid ning portfellide jaotus aitab need eesmärgid ka ellu viia.“



Ühtlasi leppisid osapooled kokku, et Isamaale läheb riigikogu I aseesimehe koht ning riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni esimeeste kohad.