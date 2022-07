Sri Lanka riigipea teatas tagasiastumisest, mässavad rahvahulgad pole presidendipaleest siiani lahkunud

Laupäeval tungisid kümned tuhanded meeleavaldajad Sri Lanka riigipea ning peaministri residentsidesse. Rahulolematud rahvahulgad on siiani tänavatel ning parlamendi spiiker teatas seetõttu esmaspäeval, et president Rajapaksa astub kolmapäeval tagasi.

Wickremesinghe on öelnud, et astub samuti tagasi. Seda selleks, et ajutine valitsus saaks riigis võimu üle võtta.

Tänavatele tulnud meeleavaldajad on rõhutanud, et ei lahku riigijuhtide residentsidest enne, kui president ja peaminister on ametist lahkunud. Politseigi on loobunud inimeste peatamisest.

„Rahva võitlus käib laiemate poliitiliste reformide, mitte ainult presidendi lahkumise eest. See on alles algus,“ ütles 31-aastane Sri Lanka elanik Jude Hansana Reutersile.

Rajapaksa ja Wickremesinghe ei viibinud oma residentsides, kui vihased rahvahulgad laupäeva õhtupoolikul hoonetesse tungisid. Avalikkuse ees pole kumbagi meest nähtud alates reedest ning nende asukoht on teadmata. Oletatakse, et vähemasti riigi president Rajapaksa on riigist põgenenud.

Sri Lanka peaminister Wickramasinghe teatas varem, et saareriigi majandus on kokku kukkumas ning riik ei saa endale improditud nafta ostmist lubada. Peaminister ütles, et Sri Lanka suurima nafta- ja gaasifirma Ceylon Petroleum Corporationi võlg ulatub juba praegu 700 miljoni dollarini ning seetõttu ei ole ükski riik ega organisatsioon maailmas valmis riiki kütusega varustama. Kogu Sri Lanka riigivõlg ulatub üle 50 miljardi dollari.

Saareriigis on terav nappus nii kütusest, improditud toiduainetest kui ka ravimitest. Riigis on suletud kõik koolid ning mõne nädala eest soovitati inimestel piirata isegi tee joomist. Rahvas süüdistab tühjas riigikassas Rajapaksade perekonda, kes on paarkümmend aastat võimul olnud.