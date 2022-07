Koalitsiooni moodustavad erakonnad said ministrikohad jagatud, aga hoiavad sisu salajas

Sikkut kommenteerida ei osanud, kuid üks on tema sõnul kindel – peaministrikoht jääb Kaja Kallasele. Kas see on siis juba kindel ja arutatud? „Arutatud pole, aga mina oleks valmis kihla vedama küll,“ naeris Sikkut.

Sibula sõnul sõltub palju kindlast inimesest, kuid ta ei kahtle, et mõlemas erakonnas on piisavalt inimesi, et ükskõik milline ministritool katta. „Sotsiaaldemokraatide tugevus on inimeste toimetulek,“ ütles Sibul. „Reformierakonna tugevus on majanduse ja rahanduse valdkonnad, aga nad on nii suur erakond, et inimestest neil puudust ei tule.“

Milles on partnererakond hea ja võiks just selle ministriporfelli saada?

Isamaa peasekretär Priit Sibul sõnas samuti, et kohad peaks erakondade vahel jaotama võrdselt. „Nii on lihtsam valitseda. Siis on motivatsioon ka väiksematel partneritel sama,“ ütles Sibul. Isamaal on Sibula sõnul kindlasti enda meelisvaldkonnad, näiteks julgeolek ja välispoliitika. „Endale olulisi teemasid võiks ise kanda.“

Riina Sikkut (SDE) ütles Delfile, et sotsiaaldemokraatide esimene eeldus ministrikohtade läbirääkimiste puhul on võrdne jaotus ehk 5-5-5. Sikkut ei kippunud esile tooma ühtegi kindlat ministriportfelli, sest õhtul kella üheksase seisuga ei olnud läbirääkimised lõppenud. „Osaliselt võib vaadata koalitsioonilepet, kus on punktid, mida tahaks ise ellu viia, aga osad teemad kattuvad erakondade vahel,“ ütles Sikkut. Näiteks kuuluvad sama ministriportfelli elektrituru reform kui ka taastuvenergia. Samuti kurikuulus perehüvitiste pakett ja hoolekande küsimused kuuluvad ühe ministri vastutusalasse.

Läänemets ütles, et kohad said küll jaotatud, kuid enne homset lõunat rohkem kommentaare ei jagata.

Erakonnad võivad kokkuleppel ministrikohtades teha korrektuure – neid lisada, vähemaks võtta või nimetust muuta. Näiteks kui Isamaa viimati valitsuses oli, loodi siseministeeriumi alla ministrikoht nimetusega rahvastikuminister.

Jürgen Ligi: koalitsiooniläbirääkimised näitasid, et kogemust on vähe

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi ütles, et muid lootusi tal pole, kui see, et otsus oleks õiglane. „Need on olnud rasked läbirääkimised ja pole olnud lugupidamist teise poole vastu. On olnud iseenda poole rebimist rohkem kui tavaliselt,“ kommenteeris Ligi läbirääkimisi.

See, kuidas ministrikohti jagatakse pole Ligi hinnangul enam isegi oluline, sest lepe sai kehv. „Peaministrierakonnal peaks mõned strateegilised eelistused olema, aga mingit portfelli rebima ei minda,“ ütles ta.

Ligi sõnul on läbirääkimised näidanud, et erakondadel ja juhtidel on vähe kogemust. „Ma olen näinud palju tugevamaid valitsusi, kogemust on selles seltskonnas vähe,“ ütles Ligi ning lisas, et tema hinnangul on suurimaks probleemiks osutunud Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi nõudmised ja käigud.

Milles on erakonnad jõudnud kokkuleppele?

Reedel toimunud läbirääkimiste voorus lepiti lõplikult kokku eestikeelsele haridusele ülemineku, elektriturureformi ja energiateotuste ning peretoetuste üksikasjad.

Loodava valitsuskoalitsiooni eesmärk on suurendada Eesti julgeolekut, anda inimestele kindlustunnet üldise hinnatõusuga toimetulemisel ja minna üle eestikeelsele haridusele, teatasid erakonnad ühise pressiteate vahendusel.

Uus koalitsioon tahab suurendada inimeste majanduslikku turvatunnet ja perede toimetulekut. Lastetoetused tõusevad 80 euroni ja lasterikka pere toetus 600 euroni, samuti tõuseb tulumaksuvaba miinimum 654 euroni. Kallite energiahindade leevendamiseks valmistatakse ette elektriturureform, mis näeb ette võimaluse kütteperioodi vältel osta elektrit börsiväliselt universaalteenusena ning mida kompenseeritakse täiendavalt mahus 50 eurot/MWH kohta.

Aastal 2024 algab alushariduses eestikeelsele haridusele üleminek täies mahus ning üldhariduses esimeses ja neljandas klassis. Lisaks suurendatakse juba käesoleval aastal kõrghariduse rahastamist täiendava 10 miljoni euro võrra.

Seeder ütles, et Isamaal läks kogu koalitsioonilepinguga väga hästi. „Loodan, et koalitsioonipartnerid on ka rahul sellega,“ sõnas ta. Seedri sõnul on tegu hea, kuid väga ambitsioonika koalitsioonilepinguga. „Kõik erakonnad peavad nüüd panustama, et need suured mõtted ka päriselt ellu viia.“

Kallas ütles, et kõik erakonnad pidid tegema kompromisse. „Eks head lepingud on alati sellised, millega kõik ei ole lõpuni rahul ja samas on ka,“ ütles Kallas.