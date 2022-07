Jaapani parlamendivalimistel võitsid reedel tapetud Shinzo Abe parteikaaslased

Uudisteagentuuri Kyodo projektsiooni järgi võitsid liberaalid ja selle väiksem koalitsioonikaaslane Komeito 125-st ümbervalimisele läinud ülemkoja kohast 63. See tähendaks, et nad jäävad 248-liikmelises ülemkojas endiselt enamusse.

Tulemus tähendab muu hulgas, et LDP-l, Komeitol ja neid selles küsimuses toetavatel opositsioonijõududel on ülemkojas piisavalt hääli, et alustada lubatud põhiseaduse muutmist. Sõjajärgse ajaloo jooksul pole Jaapani põhiseadust kordagi muudetud. Eelkõige tahaks LDP muuta põhiseaduse sõjavastast artiklit 9, märkides seal eraldi ära Jaapani kaitseväe vajaduse. See lahendaks praeguse juriidilise vaidluse, kas kaitseväe olemasolu on üldse põhiseaduslik, märgib Kyodo.