Koalitsiooni moodustavate erakondade esimehed jagavad täna ministrikohti. Läänemets: mida kiiremini Eesti toimiva valitsuse saab, seda parem

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et tänane peamine eesmärk on erakondade vahel minsitrikohtade proportsionaalsus paika panna. „Me ei saa veel nimelist kohti jagada, sest ei tea, mis ministrikohad, kuhu lähevad,“ ütles Läänemets. „Ma arvan, et ühelgi esimehel ei ole praegu vastuseid, et kuidas täna asjad kulgema hakkavad.“