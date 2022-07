PEALKUULATUD KÕNE | Ukraina luure: DNR-i üksus jäi Vene relvajõudude tule alla

Üks võitlejatest räägib mahlakate väljendite saatel teisele DNR-i „rahvamiilitsa“ I armeekorpuse 2. pataljoni tabanud kurvast saatusest. „Kutid passisid kusagil Berdjanski lähistel, palka ei makstud m**igi,“ seletab mees turtsatades. „Nagu ma aru saan, siis ka ei toidetud. Ja siis paisati kusagil rindele. Seisid seal, passisid vaikselt, kuni hakkasid tagasi tulema, väljapääsuteed otsima. Aga sattusid venelaste [Vene relvajõudude] otsa ja need kõmmutasid nad puruks. Pärast said aru, et tegu on omadega. Vot sulle armee, t**a.“