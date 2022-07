Sõjauuringute instituut: Kremli retoorikas mängitakse endiselt Harkivi vallutamise mõttega

Ehkki suurem osa oblastit on tagasi Ukraina käes, näitab „rahvavabariikliku“ retoorika kasutamine, et Kreml ei piirdu Donetski ja Luhanski oblastitega, vaid loodab ajada laiemat annekteerimispoliitikat, kirjutab ISW. Vene Telegrami-kanalite järgi on vallutatud Sjevjerodonetskis praeguseks moodustatud Vene okupatsioonivalitsus.