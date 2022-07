Jaapani politsei teatel tapeti Shinzo Abe isetehtud relvaga, laskja kaebas majandusliku olukorra üle

Mehe naabrid ütlesid Reutersile, et Yamagami oli erakliku loomuga veidrik, kes vestluskatsetele ei reageerinud. Jaapani meedia teatel uskus tapja, et Abe on süüdi ususekti propageerimises, millele ta ema kogu oma varanduse annetas. Millise ususektiga tegu oli, pole täpsustatud.