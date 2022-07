OTSEBLOGI | Venemaa keskendub Ukraina pommitamisele ja rinde kindlustamisele

Slovjanski suunal üritasid venelased lisaks suurtükitulele ka luurertke Dolõna lähistel, kuid tõmbusid edu saavutamata tagasi. Kramatorski suunal aktiivseid operatsioone ei üritatud, lisaks suurtüki-, miinipilduja-, ja tankitulele anti õhulööke Slavjanski, Siverski ja Serebrjanka pihta. Sarnane on olukord Bahmuti suunal, kus Adviivka, Mariinka, Vuhledar, Huljaipole ja teised asulad on suurtükitule all ja mitmel pool anti õhulööke. Lõunas keskendub vastane Ukraina teatel Ukraina kaitsejõudude oodatava pealetungi tõrjumisele ja tulistab kohalikke külasid suurtükkidest.