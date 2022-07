Armeenia kritiseeris Jüri Ratase visiiti Mägi-Karabahhi: see on äärmiselt häiriv

Teema tuli jutuks, kui Simonjan võttis vastu Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku Riina Kaljuranna volikirja, kirjutab kohalik meedia . „Jälgime alati Eesti parlamendi tegevust ja omastame suurt tähtsust mis tahes avaldustele või muudele avaldustele meie jaoks tundlikel teemadel,“ ütles spiiker. Ta viitas Riigikogu esimehe Jüri Ratase visiidile Šušisse tänavu 24. mail, nimetades seda „äärmiselt häirivaks“. Alen Simonjani sõnul „ei heida Ratase avaldused inimtühjas Šušis mitte ainult varju meie kahe riigi sõbralikele suhetele, vaid on vastuolus ka Eesti ametliku toetusega Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelsele lahendamisele OSCE Minski grupi kaudu“.

Ta märkis suursaadikule, et on saatnud Eesti parlamendi esimehele kirja, milles selgitas konflikti olemust ja 2020. aasta katastroofilise sõja tagajärgi. Armeenia parlamendi spiiker avaldas lootust, et Eesti kolleeg külastab peagi Armeeniat ja tutvub olukorraga kohapeal, samuti kohtub Mägi-Karabahhi esindavate ametnikega.