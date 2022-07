President Kaljulaidi Fond kandis Ukraina sõltumatule meediale 38 000 eurot

„Sõda on kestnud nüüdseks üle nelja kuu. Kogu selle õuduse kõrval on olnud hea näha, et me ei unusta ukrainlasi nii kiiresti,“ ütles president Kersti Kaljulaid. „Me saame aru, et nad võitlevad ka meie eest ja et neil on vaja selle jaoks abi. Jah, ka sõjalist, aga väga palju toetust vajab ka nende ülejäänud ühiskond. Nii ka sõltumatu ajakirjandus, kelle tulud veebruari lõpus suuresti haihtusid, ent kellest sõltub nüüd ehk rohkem kui kunagi varem.“