Iltalehti: Tallinna teel olnud Eckerö Line’i reisi- ja kaubalaev pööras ootamatult tagasi Helsingisse

Eckerö Line’i turundus- ja kommunikatsioonidirektor Ida Toikka-Everi ütles ajalehele, et laev väljus plaanipäraselt kell 11, kuid umbes tund pärast väljumist leiti pardalt haigusjuht.

„Laevalt võeti ühendust võimudega ja öeldi, et haigestunu tuuakse tagasi. Helikopterit antud olukorras vaja ei läinud. Sadamas ootas kiirabi, kes toimetas inimese haiglasse,“ selgitas ta.

Toikka-Everi lisas, et juhtunu tõttu hilinesid Finbo väljumised ülejäänud päeva jooksul umbes poolteist tundi. Tema hinnangul mõjutasid hilinemised kogu päeva jooksul sadu reisijaid.

Toikka-Everi sõnul võeti hilinemiste osas reisijate ja kaubavedajatega ühendust. „On kahetsusväärne, et nii reisijad kui kaubavedajad sellisesse olukorda sattusid, kuid loomulikult on selge, et haige inimene viiakse ravile, olenemata olukorrast,“ lausus ta.