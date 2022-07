Hiidlastele südamelähedane Kapten Malm

„Tulin kaheksa aastat tagasi pärast tervet elu mandril Hiiumaale tagasi. Pidasime koos perega Suuremõisa ametikoolis toidukohta, mis toitis igapäevaselt kooliõpilasi ja ka neid, kes niisama sisse astusid. Mingil hetkel tekkis tunne, et seda suurepärast keskkonda ja ruume saaks kasutada ära palju paremini. Nii muutsimegi kontseptsiooni ja avasime samades ruumides hoopis restorani. Kuna kooliõpilased saavad süüa samas kohas, siis on tegemist parima kooli sööklaga maailmas. Õpilased on lausa öelnud, et tegemist on „Maailma Kõige Ägedama Koolisööklaga“,“ muheleb Voolaid ja lisab, et neil on ühes ruumis pakkuda külaliste jaoks tõenäoliselt ka Hiiumaa pikim laud, mis mahutab 10 inimest.