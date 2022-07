Jaan Toots kinnitas, et kandideerib Keskerakonna esimeheks

Toots ütles, et temale teadaolevalt on teda esitanud „väga paljud piirkonnad“ esimehe kandidaadiks ning teda olla esitatud ka erakonna juhatuse liikmeks. Keskerakonnal on kokku 26 piirkonda, millest Tootsi sõnul neli langetavad oma otsuse täna.

„Eks pole oluline mitu neid piirkondi on, aga nähakse, et on mure ja soovitakse, et minu nimetamisel oleks ka teised põhimõtted esindatud,“ ütles Toots. Ta lisas, et Ratasega suhtuvad nad üksteise konkurentsi positiivselt. „Meil on väga selge arusaam, et erakonnas toimuvad valimised, mitte ei nimetata lihtsalt ühte inimest esimeheks,“ sõnas Toots. „Ma ei kandideeri Jüri Ratase vastu, vaid oma valijate poolt.“