Ukraina taastamiseks kulub ulmeline summa. Kinni peaks selle maksma Venemaa

Sel nädalal toimunud Ukraina ülesehitamise konverentsil hinnati riigi taastamise plaani suuruseks 750 miljardit dollarit, mis tänases vääringus on 739 miljardit eurot. Ukraina peaminister Denõs Šmõgal rõhutas, et riigi ülesehitamise esmaseks allikaks peaksid olema konfiskeeritud Venemaa varad.

Ukraina rahvasaadik Alexander Aliksiõtšuk sõnas, et Ukraina on oma võidus kindel, mistõttu on aeg planeerida sõjajärgseid taastamistöid ja nendega ka juba alustada.