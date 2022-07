Ukraina taastamise kuluks arvestatakse ulmeline summa. Kinni peaks selle maksma Venemaa

Sel nädalal toimunud Ukraina üleehitamise konverentsil hinnati riigi taastamise plaani suuruseks 750 miljardit dollarit, mis tänases vääringus on 739 miljardit eurot. Ukraina peaminister Denõs Šmõhal rõhutas, et riigi ülesehitamise esmaseks allikaks peaksid olema konfiskeeritud Venemaa varad.

„Asi pole ainult hävinud kooli või katkise tee jaoks raha eraldamises. Küsimus on selles, et partnerid saavad kaasa tuua oma ainulaadse kogemuse ja arusaama, kuidas ehitada kvalitatiivselt uut keskkonda. Kuidas kujundada uut linnaruumi ja ehitada vastavalt sellele uusi rajatisi. See sünergia võimaldab tagada piirkondade ümberkujundamise,“ ütles Šmõhal Ukraina ülemraada teatel konverentsil.