VIDEO | Kolonel Margo Grosberg: Venemaa valmistub pausi ajal uuteks rünnakuteks

Grosberg ütles, et paus tähendab seda, et Vene vägesid roteeritakse ning need väed, kes olid rindel, vahetatakse välja uute vastu. Lisaks täiendatakse varustust, relvastust, toitu ja laskemoona. Tema sõnul on tegemist suhteliselt tavapärase tegevusega pärast mingi faasi lõpetamist või intensiivsemate lahingute lõppemist.

Ta lisas, et niisugune paus töötab nii Ukrainale kui Venemaale, mistõttu ei saa see tõenäoliselt olla pikem kui kaks nädalat. Ukrainlased vajavad samuti koosseisu, relvastuse ja laskemoona täiendamist. „Mida rohkem paus kestab, seda rohkem on võimalus ka ukrainlastel oma üksusi ja vägesid täiendada,“ ütles Grosberg.

Grosberg ütles, et Venemaa valmistub tõenäoliselt ette järgmisteks eesmärkideks, mis on nende hinnangul Donetski oblast, kuna see on poliitikute poolt ka avalikult välja öeldud. „Luhanski oblast on nüüd vallutatud, Donetski oblasti piirini on veel minna umbes suurusjärgus kuni 60 kilomeetrit. Lähima paari kuu jooksul tõenäoliselt Donetski oblasti piirideni ei jõuta,“ ütles ta.

Putin ütles eile kohtumisel riigiduuma fraktsioonide esindajatega, et Venemaa pole Ukrainas tõsiselt sõdima hakanudki. Grosberg ütles selle peale, et tema isiklikult ei arva Putini ütlemistest juba ammu mitte midagi.