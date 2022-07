Kontserdielamus sulgkergete kõrvaklappide abil

Juhtmevabad kõrvaklapid on tulnud, et jääda. Need on võitnud kasutajate südamed, kuna võrreldes juhtme taga olevate seadmetega muudab juhtmevaba peakomplekt audiot kuulates paindlikumaks nii virtuaalsete töökoosolekute läbiviimise, sportimise kui ka kodu koristamise. Lisaks mugavusele on aga tehnoloogiafirmad aastatepikkuse arendamise tulemusena viimistlenud ka kõige pisemate juhtmeta klappide helikvaliteedi sellisele tasemele, mis varem oli võimalik vaid suurte ja juhtmetega klappide puhul.