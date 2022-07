Uuring: valgevenelased ei toeta Venemaa poolel sõtta astumist

Ainult 5% vastanutest arvab, et riik peaks Venemaa poolel sõtta astuma.

95% valgevenelastest usub, et nende armee ei peaks Ukraina-vastasesse sõtta astuma või neil puudub selles küsimuses selge seisukoht, selgub küsitlusest.

„Valgevenelaste suhtumine Venemaa sõtta Ukrainas püsib negatiivsena. Näeme, et toetus Venemaale järk-järgult väheneb,“ kommenteeris Chatham House'i Valgevene algatuse direktor Rõhor Astapenja tulemusi.

„Väheneb nende inimeste arv, kes usuvad, et Venemaa tegevust tuleks toetada (28%-lt märtsis 23%-ni juunis). Ja pole kuigi palju inimesi, kes usuvad, et Valgevene peaks osalema sõjalistes operatsioonides Venemaa poolel – [neid on] 5%,“ ütles Astapenja.