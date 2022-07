Tõnis Liinati kaitsja Paul Keres: ma ei saa süüdistusi avalikustada, aga Liinat neid omaks ei võta

Kerese sõnul on täpsemad süüdistused Liinati vastu talle teada, kuid neid praegu avalikkusega jagada ei saa. Ta lisas, et Liinat ei võta neid omaks. „Ta eitab neid süüdistusi,“ ütles Keres.

Esialgsetel andmetel on alust kahtlustada, et Liinat kasutas linnaosavanemana ära oma ametiseisundit, et suunata otsuseid, mis puudutasid Pirita tänavate, haljasalade ja rannahoolduse hankeid ning lepinguid.