Läbirääkimised: hooldekodu koht pensioni eest on kokku lepitud

Sotsiaaldemokraatide lahendus näeb ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hinnavahe jääb riigi ja omavalitsuste kanda ehk rakendub komponendipõhine rahastus. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine on valitsuse ülesanne.

„Pole õige, et inimene töötab ja tasub Eestis kogu elu korralikult makse ning siis ei piisa tal pensionist isegi niipalju, et hooldekodu eest maksta. Seesama olukord paneb ka abi vajavate inimeste lähedastele ebaõiglaselt suure koorma. Üha enam sõltub pääs hooldekodusse sellest, millisel järjel on inimese lähedased, mis pole õiglane ei inimese ega ta lähedaste suhtes ning on kõigele lisaks põhiseadusega sügavas vastuolus,“ tõdes Kütt.