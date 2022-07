Jaapani endine peaminister Shinzo Abe tulistati kampaaniaüritusel surnuks

Jaapani avalik-õiguslik ringhääling (NHK) teatas, et Jaapani endine peaminister Abe Shinzo suri täna haiglas, kus teda tulistamise järel raviti. Ta oli 67-aastane.

Tulistamise järel toimetati Abe kiirelt haiglasse. Erinevate teadete kohaselt tabas teda tulistamise järel südamerike. Tokyo endine kuberner Yoichi Masuzoe teatas Twitteris, et Abel oli südame- ja kopsuseiskus.

„Mulle öeldi, et ta on praegu Nara haiglas, kus ta saab ravi, sealhulgas vereülekannet,“ ütles Kishi.

Mõni tund hiljem toimunud pressikonverentsil ütles Jaapani peaminister Fumio Kishida emotsionaalselt ajakirjanikele, e Abe olevat väga raskes seisundis. Kishida, kes näis pisaraid tagasi hoidvat, lisas, et ta „palvetab südamest“ endise peaministri ellujäämise nimel.

Samuti mõistis ta rünnaku hukka, öeldes: „See on barbaarne ja pahatahtlik ning seda ei tohi sallida.“

Politsei vahistas mõrvakatse eest 41-aastase meesterahva nimega Yamagami Tetsuya. Uurijad ütlesid NHK-le, et sündmuskohalt konfiskeeritud relv näis olevat käsitsi valmistatud.

Politsei teatel ütles kahtlusalune uurijatele, et ei ole endise peaministriga rahul ja kavatses ta tappa.

Paljud riigijuhid on avaldanud juhtunust šokki.

„Olen Abe Shinzo tulistamisest kuuldes šokeeritud ja kurb. Selline vägivald on ühtlasi rünnak demokraatia idee vastu,“ kirjutas peaminister Kaja Kallas Twitteris.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg säutsus, et ta mõtleb Abele ja tema perele, öeldes, et ta on kohutavast tulistamisest sügavalt šokeeritud.