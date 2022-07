Jaan Toots kaalub võimalust kandideerida Jüri Ratase asemel Keskerakonna juhiks. „Mind on esitanud mitu piirkonda.“

Augustis toimub Keskerakonna kongress, kus muuhulgas valitakse erakonnale esimeest. Keskerakonna Mustamäe piirkonna esimees Lauri Laats kinnitas Delfile, et esitavad esimehe kohale lisaks Jüri Ratasele ka Jaan Tootsi. Laats märkis, et arutelude käigus on tallegi korduvalt pakkumist tehtud, kuid leiab, et praegune esimees on sobilik.