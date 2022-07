Vabatahtlikud teevad riigi tegemata tööd? Täna avati - küll vaid nädalaks - Narvas põgenikele infotelk

Eesti Päevaleht käis juunis Narva piiripunktis vaatamas, kuidas venelaste käest pääsenud ukrainased jäävad Eestisse jõudes omapäi, ööbides lausa pinkidel ja abi otsides tänaval möödujatelt. Seni pole riik Narvas põgenike vastuvõtukeskust loonud. Narva linnapea Katri Raik näeb lahendust infovoldikus „mille oleks pidanud looma sotsiaalkindlustusamet, aga võime ka siis ise“ ning sotsiaalkindlustusamet ütleb, et „kui riigi tegevust ei ole alati näha, siis see ei tähenda, et seda ei oleks“.

„Narvas ei ole veel head lahendust erinevate institutsioonide vahel välja koorunud ja probleem on lõpliku lahenduseta, et abi ikkagi kõigi Ukraina põgenikeni jõuaks,“ ütles Johanna Rannula, kes on üks põgeniketelgi vabatahtlikest korraldajatest ning ka Narva kohalik elanik. „Mingeid asju on riik justkui teinud, mis on väga tore, aga paljuski see probleemi lahendamine on ikka veel vabatahtlike õlgadel olnud,“ lisas ta.