E-kaubanduses jääb ellu see, kes suudab kliendile nutikamalt läheneda

20 miljoni aktiivse ostjaga veebikaubamaja pakub oma klientidele mitmesuguseid lisaväärtusi, sealhulgas tasuta tarneid, personaliseeritud allahindlusi ja mugavat mobiilipõhist kliendikogemust. Olgugi, et nimetatud e-poel on mitmeid konkurentsieeliseid, töötab Joomi meeskond igapäevaselt selle nimel, et viia kokku veelgi rohkem ostjaid kvaliteetsete toodetega ning suurendada oma kliendibaasi. Kõige hiljutisem samm selle eesmärgi elluviimiseks oli koostöö alustamine reklaamide vahendamiseks Huawei Adsiga, mis aitas internetikaubamajal investeeritud reklaamiraha lausa viiekordselt tagasi teenida.

Viimastel aastatel on digiostlemise suurenemist mõjutanud ka pandeemia ning sellest tulenevad liikumispiirangud, mis takistasid füüsiliste poodide külastamist, ning see on omakorda pannud e-kaupmehed klientide nimel kõvasti konkureerima. Üheks edukaks näiteks, kes on nutika lähenemise tõttu e-kaubanduse valdkonda oma jälje jätnud, on meie naaberriigis Lätis asutatud internetikaubamaja Joom.

Ülemaailmne nähtavus tagas Joomile head kampaaniatulemused. Näiteks aitas rahvusvaheline pakkumine avada uusi turge, köites eelkõige Hispaania ostjate tähelepanu. Samas aitas see oluliselt tõsta konversioone võrreldes varasema aasta kampaaniaga: toodete ostukorvi lisamise konversioonide arv oli 37 korda suurem, ostukonversioonide arv 3,9 korda ja reklaamikulude tasuvus 4,8 korda kõrgem. „Huawei toel läbi viidud reklaamkampaania tõi suurepärased tulemused - ootame põnevusega meie järgmisi koostöid,“ ütles Dvorakovskaja.

Huawei: oma klientidele pühendudes kasvame ka ise

Joomi kogemus Huaweiga koostööd tehes pole aga sugugi ebatavaline - reklaamivahendaja on võtnud sihiks igale oma kliendile täielikult pühenduda ning tugev ja püsiv koostöösuhe luua. Ikka selleks, et saavutada kliendi lõppeesmärk - olgu see allalaadimiste kasv, uutele turgudele sisenemine või kliendibaasi suurendamine.



„Kvaliteetsed teenused ja rakendused, nagu Joom, toetavad ka meie enda kanaleid ning on põhjuseks, miks kasutajad ikka ja jälle tagasi tulevad. Seetõttu teemegi tihedat koostööd erinevate rakenduste pakkujatega, võimendades nende sõnumeid ning tõstes esile nende pakutavaid teenuseid, funktsioone, eeliseid või hoopis meelelahutusaspekti. Mida rohkem saame aidata oma partneritel meie platvormil edu saavutada, seda parem on see nende klientidele ja lõpuks ka Huaweile,“ ütles Jaime Gonzalo, Huawei Euroopa tarbija mobiiliteenuste valdkonna asepresident.

Dvorakovskaja lisas, et selline partnerlus Huaweiga on olnud oodatust midagi palju enamat. „Ettevõte on justkui meisse ja meie edusse investeerinud ning see on andnud ka reaalseid tulemusi,“ lisas Dvorakovskaja, tuues näiteks kasvanud allalaadimiste hulga.