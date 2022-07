Soome ja Rootsi NATOsse hääletamise ajal läks Jürgen Ligi nupp rikki, tema hääl ei jõudnuki kohale. Tehnilisi muresid on olnud varemgi

Riigikogu kommunikatsioonijuht Karin Kangro selgitas, et enne hääletust oli kõik korras. Kangro sõnul kontrolliti enne eilse istungjärgu algust üle kõik töökohad. „Testiti kaarti, kaardilugejat, puutetundlikku ekraani ja mikrofoni, mis olid kõik töökorras,“ ütles ta.

Jürgen Ligi kommenteeris, et küsida temalt Soome ja Rootsi NATO hääletuse kohta on nagu küsida õnnetult kukkunult, mida ta sellega täpsemalt mõtles.

„Mu hääletus jäi isegi videosse, riputasin ta tänitajate tõttu oma seinale ka, mis tõendab, et ma hääletusnupule vajutasin. Aga see pult on võrreldes telefoniga väga jäik ja ei anna tulemusest eriti märku, kui ekstra ei jälgi,“ ütles Ligi.

Video riigikogusaalist hääletuse toimumise hetkel:

Ta lisas, et kuna hääletuse lõpptulemuses ei saanud kahelda, siis ta sai enda hääle puudumisest teada pärast saalist lahkumist.

„Ootan nüüd juhatuselt vastust, kas mu sõnast ja pildist piisab, et mu tahe ka protokollitaks. Kui seisukoht teha teatavaks kirjas, kõnes ja isegi pildis, siis pole ju võimalik, et seda ei tahetaks teha ka puldiga. Mitte keegi ei ole kunagi saanud kahelda mu NATO-meelsuses ega ka poolehoius põhjanaabrite vastu, ette on heidetud hoopis usku sellesse,“ ütles Ligi.

Riigikogu kommunikatsioonijuht Karin Kangro lisas, et tehniliste probleemide ilmnemisel hääletuse ajal on oluline, et riigikogu liige annaks sellest märku enne haamrilööki. Tehnilisi viperusi on varemgi juhtunud.

„Sel juhul on võimalik hääletus katkestada, probleemid lahendada ja läbi viia uus hääletus. Seda on ka varem tehtud, tehniliste probleemide tõttu viimati novembris,“ ütles Kangro. Hääletustulemust tagantjärele muuta ei saa.

Kangro ütles, et hääletussüsteemi arendusteks taotleb riigikogu kantselei lisaraha käesolevatel riigieelarve ja eelarvestrateegia kõnelustel.

Eile toimus riigikogus erakorraline istung, kus kiideti 79 poolthäälega heaks Soome ja Rootsi NATO-ga liitumine, keegi otsuse vastu ei hääletanud. Soome ja Rootsi liikmeks saamiseks on vajalik, et kõik liitlased protokollid heaks kiidaksid oma õiguse kohaselt. Soome ja Rootsi NATO-sse astumise on juba ratifitseerinud Kanada, Taani, Norra ja Island.