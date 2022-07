VIDEO | Kaja Kallas kinnitab: kui nädala lõpuks kokkuleppele ei jõuta, siis seda koalitsiooni ei tule

Üks allikas kirjeldab Delfile, kuidas veel kella 20 paiku tundus, et arutelu kulgeb sujuvalt. Oli õhus isegi variant, et ehk saab peagi lõpetada koalitsioonileppega ja hakata ministeeriume ning ministriportfelle jagama.

Läks aga teisiti. Sotside ja Reformierakonna leeridest viidatakse, et just Isamaa juht Helir-Valdor Seeder oli see, kes ütles, et Isamaa ühtegi sammu tagasi ei astu, ning olevat esitanud ka uusi nõudmisi. Vaidlusküsimusteks on ikka palju räägitud peretoetusi puudutav ning seegi, kuidas täpselt inimeste energiakulusid osaliselt hüvitada. „Päike tõuseb ja lõpetasime tänaseks kõnelused, paraku ilma tulemuseta,“ kirjutas Kaja Kallas 3.30 paiku öösel.

Pärast valitsuse pressikonverentsi rääkis ta Delfile, et peretoetuste osas on Reformierakond pakkunud omapoolseid kompromisse, kuid Isamaa nendega nõustunud ei ole.

Kallas nentis, et on mõelnud, et ehk ei õnnestugi seda koalitsiooni moodustada. „Tõesti, küsimus meile, kust tõmbame joone vahele, et oleme need pingutused teinud ja kuhu maani me lähme.“ Ta lisas kohe, et samas ei saa otsuseid teha kuuma peaga. Ta ütles, et nüüd toimuvadki erakondade sees arutelud. Seejärel saab otsustada, kas mõtet taas kokku tulla või öelda aitäh, kokkulepet ei tule.

Intervjuus on juttu ka suurtest kulutustest ja nende katteallikatest. Kallas tõdes, et maksudebati peaks ikkagi valimiseelsel ajal avama. „Mida me maksustame ja kui kõrgelt maksustame? Mida me soovime sellega ikkagi saavutada.?“

Kui selle nädala lõpuks ei ole mingit edasiminekut, kas see on koht, kus peeglisse vaadata ja mõelda, kas üldse on mõtet edasi arutada? „Absoluutselt,“ vastas Kallas kärmelt. Ta ütles, et selle nädala lõpp võiks olla eesmärk, kus jõuda kokkuleppele või tõdemuseni, et kokkuleppeni ei jõuta.