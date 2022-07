Boris Johnson kinnitas, et astub peaministri ametist tagasi: kurb on loobuda maailma parimast töökohast

Briti peaminister tänas rahvast tema valimise ning usalduse eest 2019. aasta valimistel ning ütles, et ta on peaministriks oldud aja ning valitsuse tehtud töö üle uhke. „Kurb on loobuda maailma parimast töökohast,“ lausus Johnson löödult.

„Võitlesin ametisse jäämise nimel nii kaua, sest arvasin, et see on minu töö, minu kohustus teie ees,“ ütles peaminister Suubritannia inimestele.

Ta nentis, et poliitikas pole keegi kaugeltki asendamatu, ehkki leidub kindlasti neid, kes on tänases otsuses pettunud.

Johnson kinnitas ukrainlastele, et riigi toetamist oma vabaduse eest võitlemisel jätkatakse samamoodi ka järgmise peaministri ametisse astudes. „Kinnitan, et me Ühendkuningriigis jätkame teie toetamist nii kaua kui vaja,“ lubas Johnson.

Briti väljaannete teatel nõudis osa Boris Johnsonile alluvatest ministritest juba eile, et peaminister ise tagasi astuks. Johnson teatas aga kabinetile, et keeldub tagasi astumast.

Esmaspäeva õhtul astusid mõneminutise vahega tagasi rahandusminister Rishi Sunak ja tervishoiuminister Sajid Javid. Värske skandaal puudutas erakonnaliiget Chris Pincherit, kelle Johnson oli hiljuti fraktsiooni ladvikusse edutanud. Pincher pidi eelmisel nädalal ahistamissüüdistuste tõttu ametist lahkuma. Johnson väitis esmalt, et polnud süüdistusest varem teadlik, kuid see ei vastanud tõele.