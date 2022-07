Idee liitriigist on ununenud? Lukašenka sõnul peab Valgevene säilitama oma suveräänsuse

Valgevene riigipea nentis küll, et Venemaal on õigustatult globaalsed huvid, kuid sellele vaatamata peab Valgevene säilitama oma suveräänsuse ja iseseisvuse.

„Peame tegema Moskvaga koostööd, seda eelkõige majanduslikult ja nii palju kui võimalik. Peame tegema kõik selleks, et keegi ei saaks meie pihta kiviga visata, et me pole suhetes Venemaaga ühtegi küsimust lahendanud,“ lisas Lukašenka.

Ta lisas, et tänaseks on kõik juba aru saanud, mis on Valgevene Venemaa jaoks ja Venemaa Valgevene jaoks. „Ka selle osas peame aktiivsemaks muutuma,“ rõhutas president ja lisas, et suveräänsus ning iseseisvus on Valgevene rahvale pühad.