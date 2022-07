FOTO | Lääne-Eesti lahesoppides märgati vesipükse

Keskkonnaagentuuri sõnul on mitmel pool liikvel rünk- ja rünksajupilvi, mis toovad hoovihma ja võivad põhjustada ka äikest. Just nende pilvede alla tekivad vesipüksid. Eestis esineb kõige rohkem vesipükse alates juulist kuni septembri lõpuni, sest merevesi on jõudnud üles soojeneda ja tingimused vesipükse tekkeks on mere kohal soodsad.