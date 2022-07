BLOGI ja VIDEO | Kallas võimukõnelustest: Reformierakond on nii palju kompromisse teinud, kuhugi liikuda meil pole

Koalitsioonikõnelustest rääkides nentis peaminister, et reformierakond on omalt poolt kõik andnud ning neil enam kompromissideks ruumi ei ole. „Mul on tunne, et oleme teinud kõik, aga lõpuks see taandub küsimuseni, kas tahe kokkuleppeks on. Meil see kindlasti on. Loodan, et need kokkulepped lõpuks sünnivad, aga meie oleme nii palju kompromisse teinud, et eesmärk ei saa olla ainult leping, vaid ka see, et koostöö pärast ka toimiks. Ei saa, et üks saab maksimumi ja teised peavad kompromisse tegema,“ ütles Kallas. Küll aga on koalitsioonikõnelustel jõutud kokkulepeteni näiteks kõrghariduse rahastuse (kokkuleppe kohaselt rahastus tõuseks 15%), eestikeelse hariduse ülemineku (2024 koolid eestikeelseks) ja riigikaitse osas. Samuti lepiti kokku, et aktiisilangetust ei toimuks.