OTSEBLOGI | Vene vägede pealetung toppab, Kramatorski tabas raketirünnak

See kinnitab USA sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangut, et Vene väed on teinud maismaal sõjaliste operatsioonide läbiviimisel ilmselt lühikese hingetõmbepausi. „Venemaa jätkab sõjalist operatsiooni Ukrainas, kuni saavutab oma eesmärgid,“ ütles Vene julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev teisipäeval. Patruševi sõnul on Venemaa eesmärk muu hulgas Ukraina „demilitariseerimine“, tsiviilelanike kaitsmine „genotsiidi“ eest ning Ukraina kohustamine neutraalse riigi staatusesse.