OTSEBLOGI | Vene väed pole pärast Lõssõtšanski vallutamist edasi liikunud

See kinnitab USA sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangut, et Vene väed on teinud maismaal sõjaliste operatsioonide läbiviimisel ilmselt lühikese hingetõmbepausi.

Mõttekoja hinnangul viitab püstitatud eesmärkide sarnasus sellele, et Vene sõjaväe juhtkond ei ole oma sihte kuidagi muutnud. See tähendab, et kavatsetakse jätkata edasiliikumist Donetski ja Luhanski oblastist kaugemale ning valmistutakse pikalevenivaks sõjaks, mille eesmärk on okupeerida palju suurem osa Ukrainast.