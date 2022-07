Uuring: Puukide ja nendega levivate haiguste arv on Eestis märgatavalt tõusnud

„Kui entsefaliidiga nakatumisi on mõnes piirkonnas rohkem esinema hakanud, tuleb valvas olla ka teistel samas piirkonnas elavatel inimestel,“ hoiatab Geller. Inimese organismi jõuab viirus vaid mõne tunniga, kuna paikneb puugi süljenäärmetes ning satub inimese verre juba puugisülje esimese portsuga. Puukentsefaliidiviirus häirib tõsiselt kesknärvisüsteemi tööd, võib põhjustada pareese, halvatust, mälu- ja koordinatsiooni häireid. Üle 70% patsientidest vajab haiglaravi. Kaasnevad pikaajalised neuroloogilised tüsistused. Entsefaliidi läbipõdemisel tekib eluaegne immuunsus. Haiguse vastu spetsiifilist ravi ei ole ehk ravi on mõeldud sümptomite leevendamiseks. Puukentsefaliit on ainuke puugihaigus, mida võib ennetada vaktsineerimisega.

Puugiuuringud on olnud TAI viroloogia ja immunoloogia osakonna teadustöö uuringuteemaks üle 20 aasta. Nende aastate jooksul on puukide ja nendega levitatavate haiguste uuringuid tehtud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste teadusprojektide osana. Eestis elutsevate puugiliikide ning nende levikualade kohta saadud andmed on pidevalt kasutusel Euroopa Nakkuste Ennetamis- ja Tõrje keskuse (ECDC) andmebaasides, mille eesmärk on inimeste haigusetekitajaid levitavate siirutajate kaardistamine ja levikumuutuste jälgimine Euroopa Liidus. Nende uuringute tulemused on võimaldanud tuvastada mitte ainult teada-tuntud puukentsefaliidiviirust ja puukborrelioosi, vaid ka mitmete muude puukidega levivate haigusetekitajate olemasolu Eestis, ning need viitavad nii puugiarvukuse kui ka haigusetekitajate levimuse kasvu tendentsile.