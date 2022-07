Täna kiitis riigikogu heaks Soome ja Rootsi liitumise NATOga. Eesti suursaadik NATOs Sven Sakkov ütles, et nüüd on nii Eesti kui ka Soome kinnitanud, et on sõjalised liitlased, kes on teineteise eest valmis minema sõtta. Küll aga peab saadik võimalikuks, et Soome ja Rootsi liitumisprotsessi toob veel katsumusi Türgi.