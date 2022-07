VIDEO | Kaja Kallas kõnelustest: kui koalitsiooni moodustamine ebaõnnestub, siis tagasi astumist ma ei karda

„Ma ütleks küll, et eile me jõudsime üksteisele lähemale ja loodetavasti täna jõuame veel lähemale. Praegu on jälle aeg võetud maha selleks, et saaks omavahel arutada,“ ütles ta.

Kallas ütles, et erakondadel on lastetoetuste osas kokkulepe olemas, aga peretoetuseid puudutavatel teemadel veel ei ole. Vaidlus käib täpsemate summade ja tingimuste üle.

Ta lisas, et kuigi erakondadel on vaated erinevad, siis kõik on teinud järeleandmisi. „Sotsiaaldemokraadid on teinud kompromisse, eile astus nüüd ka Isamaa sammuke nurgast välja,“ ütles ta.

Kallase sõnul nõuavad nii energiakulude toetusmehhanismid kui ka eestikeelne haridus palju täiendavat raha maksumaksjatelt ning see on tekitanud vaidlusi. Ta lisas, et kui kõik on koos, siis tuleb vaadata, kust võetakse katteallikad ideede ellu viimiseks.

„Me oleme püüdnud seda hoida juba praegu nii, et see oleks ikkagi mõistlik ja me jõuaksime neid asju teha ka eelarvest lähtuvalt, et milliseid vahendeid saab kasutada,“ ütles Kallas. Ta tõi näitena, et energiatoetusteks saab haavatavamatele majapidamistele kasutada CO2 raha.

Kallas ütles, et kui koalitsiooni moodustamine peaks läbi kukkuma, siis selle puhul on lahendusi erinevaid, kuid tagasi astumist ta ei karda.