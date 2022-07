VIDEO | Henn Põlluaas: EKRE seisukoht on, et Soome ja Rootsi NATO-ga liitumist tuleb toetada

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles, et erakond toetab Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga ning lõpphääletusel seda ka tehakse.

„EKRE seisukoht on kahtlemata see, et Soome ja Rootsi NATO-ga liitumist tuleb toetada ja seda me ka teeme. Me oleme seda seisukohta ka varem selgelt väljendanud,“ ütles Põlluaas.

Ta lisas, et inimestel on erinevad seisukohad ning see on üks demokraatia tunnustest.

„Igal inimesel on õigus oma arvamusele, aga kuna ma ei ole seda postitust näinud ega seda lugenud, siis ma arvan, et kindlasti olid Urmas Reitelmannil selle seisukoha jaoks ka põhjendatud argumendid,“ ütles Põlluaas. Ta lisas, et kuna ta pole postitust näinud, siis ei oska ta seda täpsemalt kommenteerida, kuid erinevate seisukohtade omamine ei ole julgeoleku õõnestamine, vaid märk toimuvast demokraatiast.