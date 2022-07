Tallinna haridusameti juhi kohalt lahkuvast Andres Pajulast saab Saue Kooli direktor

Pajula juhtis Tallinna haridusametit napilt alla 20 aasta. Ta tunnistas lahkumise järel, et edasi tahabki liikuda koolijuhtumise peale. „Oma unistusi täites tuleb mingil hetkel see samm teha. Mõte koolijuhi ametist on mu peas olnud juba 25 aastat, ma ei salga seda. Aasta tagasi magasin maha näiteks Saue riigigümnaasiumi koolijuhi konkursi. Haridusameti töö on nii tihe, et oma asjadega tegelemiseks on aega küllalt vähe. Kui kuhugi kandideerida, pead ka mentaalselt keskenduma uuele võimalusele ja siis ongi õigem ühe asjaga lõpetada,“ rääkis ta EPLile.