Majanduskriisis vireleva Sri Lanka president palus Putinilt abi kütuse ostmiseks

„Tänasin Putinit kogu toetuse eest, mida tema valitsus on meile andnud. Lisaks palusin abi laenudega, et importida Sri Lankale kütust,“ ütles Rajapaksa Interfaxi vahendusel.

Sri Lanka peaminister Ranil Wickramasinghe teatas varem, et saareriigi majandus on kokku kukkumas ning riik ei saa endale improditud nafta ostmist lubada. Peaminister ütles, et Sri Lanka suurima nafta- ja gaasifirma Ceylon Petroleum Corporationi võlg ulatub juba praegu 700 miljoni dollarini ning seetõttu ei ole ükski riik ega organisatsioon maailmas valmis riiki kütusega varustama.