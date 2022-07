Zelenskõi manitses kindraleid meeste liikumispiirangute asjus: edaspidi rääkige sellised asjad minuga läbi

President Volodõmõr Zelenskõi teatas teisipäevaõhtuses avalduses, et tahab kindralstaabilt korralduse kohta järgmiseks päevaks aruannet, ehkki ei teatanud selle tühistamisest. „Näen, et selle otsuse kohta on erinevaid hinnanguid, arusaamatust ja isegi nördimust,“ ütles Zelenskõi. „Palun, et kindralstaap mind edaspidi sellistest otsustest teavitaks.“