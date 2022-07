OTSEPILT | Riigikogu erakorralisel istungil läbis esimese lugemise Soome ja Rootsi NATOga liitumise eelnõu

Erakorralise istungjärgu teine istung algab kaks tundi pärast esimese istungi lõppu ja kestab kuni päevakorra ammendumiseni. Teise istungi päevakorras on Soome ja Rootsi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu teine lugemine. Peaminister Kallase sõnul on Eesti ratifitseerimisprotsessiga loodetavasti üks kiiremaid. „Kinnitasin juba kevadel oma Soome ja Rootsi kolleegidele, et neil pole NATO-s paremat sõpra kui Eesti. Tervitame nende liitumist NATO-ga kahel käel ning teeme omaltpoolt võimalikult kiiresti kõik vajalikud sammud. Just allkirjastas Eesti alaline esindaja NATO juures suursaadik Jüri Luik koos ülejäänud 29 liitlasega Brüsselis liitumisprotokollid ning pidasime kohe valitsuse erakorralise istungi. Tegime ettepaneku, et juba homme koguneks riigikogu ratifitseerimist arutama,“ märkis peaminister Kallas.

Peaminister Kaja Kallas sõnas, et tegu on ajaloolise pöördepunktiga. „Peagi kuulub NATO-sse kogu Põhjala ja Balti regioon. See tugevdab nii kogu regiooni kui ka terve alliansi kaitset. Vaid pool aastat tagasi nõudis Venemaa ultimaatumitega NATO uste sulgemist, kuid NATO on ühtsem kui kunagi varem ja loodan, et on peagi kahe võimeka liitlase võrra tugevam,“ sõnas peaminister.