Erakondade reitingud: Isamaa vaikselt tõuseb, Eesti 200 vajub

Järgnevad parlamendiväline erakond Eesti 200 (9,9%), Isamaa (7,7%) ning sotsiaaldemokraadid (6,5%). Isamaa toetus liigub tõusvas trendis, aprilli teisest poolest alates on see kerkinud 2,9%. Eesti 200 toetus jääb aga esimest korda üle pika aja allapoole 10% piiri.

Kolme kõige populaarsema erakonna reitingutes pole võrreldes jaanipäevale eelnenud tulemustega märkimisväärseid muutuseid toimunud. Tulemused viimase kuu aja lõikes aga näitavad, et Reformierakonna tõus on selgelt peatunud ning EKRE on suutnud oma toetust mõnevõrra parandada. Võrreldes mai lõpu seisuga on EKRE toetus hetkel 1,7 protsendipunkti võrra kõrgem. Keskerakonna toetus on viimase kuu jooksul püsinud 17-18% vahel.