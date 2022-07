FOTOD ja VIDEO | Presidendi kantselei roosiaias toimus silmapaistvate koolilõpetajate vastuvõtt

Lõpetajad rääkisid Delfile, et plaanivad oma tulevikku seostada Eestiga. Tartu ülikooli majandusteaduskonna lõpetanud Hans Markus Kalmer rääkis, et kuigi plaanib edasi õppida ka välismaal, siis näeb ta enda elu ikkagi Eestis. „Ma arvan, et see kindlasti väärib seda mõtlemist ja tegemist, sest ikkagi eestlasi on vähe ja kus anda oma panus, kui mitte Eestis ja siis neid teadmisi siin ka lõplikult rakendada,“ ütles ta

„Vaadates, mis mujal maailmas toimub, siis Eesti on tõesti parim koht kus olla. Siin on turvaline ja nagu meie president ütles, siis meie haridus on siin väga hea. Inimesed on soojad, kõik on kodune,“ ütles gümnaasiumi lõpetanud Karl Kristofer Alp.

Kuigi lõpetajate sõnul on riigil õige suund, kuhu liigutakse, siis tõid nad välja ka mõned murekohad

„Näiteks kõrgkoolide kõrghariduse rahastamise küsimused, mis mulle kui tudengile tekitavad palju meelehärmi ja küsimus selle osas, kuidas selle kõrgharidusega, millega Eesti on tuntud, edasi minna,“ ütles Kalmer.

Läänemaa ühisgümnaasiumi lõpetaja Aliis Vatku ütles, et noored oskavad ühiskonna probleeme hästi üles leida. „Ma arvan, et praegused noored just oskavad välja tuua kõik need murekohad ehk vähemalt me märkame neid,“ ütles Vatku.