VIDEO | President Alar Karis võimukõnelustest: mul on tunne, et midagi on murdumas

„Ma olen suhelnud kõigi osapooltega ja ka täna olen rääkinud, nii et mul on selline tunne, et midagi on murdumas ja see koalitsioon ikkagi kokku saadakse,“ ütles president Karis.

Ta lisas, et mõistlik on koalitsioon kokku saada enne sügist. Tema sõnul on ta erakondadega räägitud vestluste põhjal optimistlik, et varsti see ka juhtub. „Jah, muidugi me eelistaksime, et valitsus saaks kiiremini kokku,“ ütles Karis.