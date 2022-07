Laanet Läti kaitseministri kriitikast Kallase aadressil: tegu oli emotsionaalse väljaütlemisega keset kampaaniat

Laanet meenutas, et Lätis on täies hoos valimiskampaania ja seal on 1. oktoobril parlamendivalimised. Ühtegi NATO kaitseplaani tema sõnul avalikustatud ei ole. Kallase poolt enne Madridi tippkohtumist tehtud sõnavõtud olid Laaneti sõnul vajalikud liitlaste informeerimiseks. „Julgeolekuolukord on totaalselt muutunud, riskid meie piirkonnale ehk NATO idatiivale on tõsiselt kasvanud. Sellest tulenevalt käis väga põhjalik liitlaste informeerimine ja ka liitlaste avalikkuse informeerimine uue hoiaku ja tugevdatud kaitse vajadusest. Seda me ka saavutasime, Madridis saime kõik selle, mida tegelikult sealt ootasime. Peaministri sõnum oli tolles võtmes väga ajakohane – oli vaja just liitlaste avalikkust teavitada, mis see reaalne olukord meil siin NATO idatiival on.“