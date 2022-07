Keset Paidet prantsatas matuseautost välja kirst koos lahkunuga

Matusebüroo Hingesaatjad juhatuse liige Raudsepp seletas Delfile, et juht tegi masinaga parajasti pööret, kui luuk avanes. Ta lisas, et kirst oli rullikute peal, et seda oleks mugav sisse-välja tõsta. Selles olukorras aga veeres puusärk otsesõnu välja tänavale.

„Auto jäi kohe seisma! Tagurdas tagasi. Kirst sai kohe taas autosse pandud,“ ütles ta.

Järva Teatajale rääkis anonüümne allikas, et oli parasjagu autoga möödumas, kui nägi, et keset teed oli katkise kaanega kirst, laip kirstust pooleldi väljas ja hauale mõeldud pärjad ümber.

„Olin ka ise seal. See jutt on täiesti umbluu ja fantaasia,“ väitis aga Raudsepp Delfile. Ta rääkis, et kirst olevat jäänud täiesti terveks ning laip oli selle sees. „Sellel matusel polnud ka mingeid lilli ega pärgi,“ jätkas ta.

Raudsepp ütles, et sark vaadati üle ja tõsteti taas sõidukisse. See olevat olnud terve. „Ehmatav kogemus muidugi, aga rääkisin ka juhiga läbi. Tema selles süüdi pole, lihtsalt oli paraku tegu halbade asjade kokkulangevusega,“ märkis Raudsepp.

Raudsepa sõnutsi on tegu üpris uue matuseautoga, mis osteti eelmisel sügisel. Nii palava ilmaga polnud sellega veel sõidetud. Mainitud juht oli antud sõiduki roolis esmakordselt. Raudsepp ütles, et luuk paisus kuuma käes ning avanes. Ta rääkis, et nüüd vaadatakse tehniline pool kohe üle, et poleks võimalik taolise olukorra kordumine.

Mis puutub aga lahkunusse, siis too maeti laupäeval maha. „Ärasaatmine toimus õigel ajal,“ rõhutas Raudsepp ja kinnitas, et lähedastele nad vahepealset „kirst tänaval“ seika ei maininudki. „Tahtsime, et jääks parem mälestus...“

Nüüdseks on juhtum aga avalikkuse ees. Raudsepp lausus, et juhtunu oli kahetsusväärne, ent rõhutas veelkord, et tema hinnangul oli tegemist ikkagi õnnetusega.