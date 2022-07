Kapo pidas korruptsioonikuritegudes kahtlustatuna kinni Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati ja veel kolm inimest

Esialgsetel andmetel on alust kahtlustada, et Tõnis Liinat kasutas ära oma ametiseisundit Pirita linnaosavanemana, mõjutas linnaosavalitsuse riigihankeid ja sai selle eest altkäemaksu.

Altkäemaksu andmises kahtlustatakse 51-aastast meest ning altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises 40-aastast meest. Altkäemaksu andmises, kindlustuskelmuses ja varalise kahju tekitamises kahtlustatakse 49-aastast meest.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Triinu Olev selgitas, et kahtlustuse kohaselt kasutas Tõnis Liinat linnaosavanemana ära oma ametiseisundit, et suunata otsuseid, mis puudutasid Pirita tänavate, haljasalade ja rannahoolduse hankeid ja lepinguid. „Kahtlustuse kohaselt on tegemist omakasu motiivil toime pandud kuriteoga, mis ei ole seotud erakonna tegevusega,“ lisas Olev.

„Korruptsiooni tase Eestis on küll madal, ent iga tippametnikega seotud juhtum riivab tõsiselt ühiskonna õiglustunnet,“ ütles Kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp, kelle sõnul on korruptsioonivastane võitlus osa Eesti riigi julgeoleku tagamisest tervikuna.

„Peame meeles pidama, et omakasu nimel tegutsev ametnik murendab Eesti inimeste usku riigi toimimisse ja võib seega mõjutada kaudselt ka inimeste kaitsetahet,“ rõhutas Puusepp.

Kriminaalmenetlust viib Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel läbi Kaitsepolitseiamet.

Korruptsioonist või sellekohastest kahtlustest tuleb kindlasti teavitada kas kaitsepolitseid aadressil info24@kapo.ee või politseid aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee.

Tõnis Liinat on Keskerakonna liige. Partei peasekretär Andre Hanimägi ütles Delfile, et ei tea erakonnakaaslase kinnipidamise detailidest veel midagi ja on teemaga kursis üksnes meedia vahendusel.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas samuti Delfile, et ei tea asjast midagi. „Tegemist on väga tõsise kahtlustusega. Asja sisust me praegu midagi ei tea, meil ei ole infot prokuratuurilt ega ka Tõnis Liinatilt. Loodame, et õiguskaitseasutused teevad oma tööd kiiresti ja oleme valmis igakülgseks koostööks.“

